ENTREVISTA-Ex-médico nazista pode estar no sul do Chile O médico Aribert Heim, supostamente o mais importante criminoso nazista ainda vivo, deve estar escondido no sul do Chile, disse na segunda-feira o "caçador de nazistas" Efraim Zuroff. Heim é conhecido com "Doutor Morte" por ter assassinado centenas de presos no campo de concentração de Mauthausen (Áustria), usando injeções de gasolina ou veneno direto no coração. Ele deveria ter sido executado em 1962 na Alemanha, mas fugiu pouco antes. Está desaparecido desde então. A família diz que ele morreu em 1993. Se estiver vivo, tem 93 anos. Entre as atrocidades que se atribuem a esse médico austríaco da SS (polícia nazista) está a de remover órgãos das vítimas sem anestesia. Comenta-se que ele usava um crânio humano como peso de papéis. Zuroff, diretor do Centro Simon Wiesenthal de Jerusalém, responsável por localizar dezenas de fugitivos nazistas nas últimas três décadas, acha que sua pista está ficando quente. "O Chile é uma das possibilidades mais prováveis", disse ele de Jerusalém à Reuters, por telefone. "Parte da razão para o interesse no Chile é a presença da filha dele, que vive em Puerto Montt. Ele pode estar na Patagônia, mas a essa altura nada é definitivo", afirmou ele, que também citou Argentina e Brasil como possibilidades. Centenas de nazistas fugiram para a América Latina ao final da Segunda Guerra Mundial. Josef Mengele, o "Anjo da Morte" em Auschwitz, viveu na Argentina e no Paraguai, antes de morrer em 1979 no Brasil. Zuroff acredita que Heim continuou se deslocando nos últimos tempos, e acha que a captura dele é o troféu maior entre os criminosos nazistas ainda remanescentes. Em agosto, ele pensou ter localizado Heim no Chile, mas foi um falso alarme. "Ele é o criminoso de guerra mais importante supostamente ainda vivo. Ele assassinou, torturou centenas de presos, usou partes de corpos para experiências. Nesse sentido pode-se dizer que ele é um símbolo da perversão nazista da ciência, da medicina", disse Zuroff. Sobreviventes contam que Heim demonstrava prazer em ver o medo nos olhos de suas vítimas. Após administrar injeções letais, cronometrava o tempo da morte. Zuroff disse ter pressa para capturar esse nonagenário. "Nosso medo é que um dos piores criminosos do Holocausto, uma pessoa que assassinou pessoalmente centenas de inocentes, vá fugir da Justiça. Isso é algo que só vai incentivar futuros genocidas e homicidas em massa, e algo que vamos encarar como uma paródia de justiça."