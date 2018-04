ENTREVISTA-Oviedo volta a sonhar com Presidência do Paraguai O ex-general Lino César Oviedo, condenado por sua participação em uma tentativa de golpe e agora candidato à Presidência de seu país, insiste que não é uma ameaça à democracia paraguaia, uma das mais frágeis da América do Sul. Oviedo, um carismático político de centro-direita, popular entre os pobres das cidades, anunciou sua candidatura em outubro, depois que a Suprema Corte anulou uma pena de dez anos de prisão que ele cumpria por tentar derrubar o presidente Juan Carlos Wasmosy, em 1996. "Lino Oviedo não tem a menor intenção de perturbar a democracia do Paraguai", disse ele à Reuters em sua casa, em Assunção, vestindo uma camisa com bordados típicos. As promessas de privatizar empresas e combater a corrupção garantem a Oviedo entre 12 e 20 por cento das intenções de voto, segundo as pesquisas. O líder é o ex-bispo Fernando Lugo. A eleição será em abril. A candidatura de Oviedo divide a oposição, que tenta encerrar a longa hegemonia do partido Colorado, no governo do Paraguai desde 1947 (inclusive durante os 35 anos da brutal ditadura de Alfredo Stroessner). Lugo, que tem forte apoio de líderes sindicais e camponeses, mas enfrenta a antipatia de empresários e da elite política por causa do seu suposto viés esquerdista, luta para unir a oposição em torno da sua candidatura. Durante a entrevista na quarta-feira, Oviedo criticou Lugo por defender uma maior participação estatal na economia. "Há os que visam a criar um sistema ditatorial chamado socialismo de Estado. Para mim, esse é o pior tipo de ditadura. Você sabe perfeitamente a quem estou me referindo", afirmou, numa referência mal disfarçada ao venezuelano Hugo Chávez. "Não vou entrar em reformar a Constituição para ser eleito e reeleito indefinidamente (como propõe Chávez na Venezuela)." Oviedo, que costuma fazer seus discursos no idioma guarani, é candidato pela segunda vez, sempre com o discurso de que um ex-general teria o pulso firme de que o Paraguai precisa. Há dez anos, sua candidatura, pelo Partido Colorado, foi cassada devido a uma sentença de prisão contra ele. Um aliado venceu a eleição e acabou libertando-o. Em 1999, acusado de ter mandado matar o vice-presidente Luis Argaña, Oviedo fugiu para a Argentina. O crime provocou manifestações populares com violência, que dias depois levaram à renúncia do presidente Raúl Cubas. Oviedo foi libertado da prisão em setembro, após cumprir um pouco mais de metade da sua pena de dez anos. Apesar das recentes turbulências políticas no país, Oviedo se diz um defensor das urnas. "Hoje a democracia é o único caminho", disse.