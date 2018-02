ENTREVISTA-Uribe tem pouca margem para reeleição na Colômbia

O registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, assegurou que os candidatos à Presidência têm prazo para se inscrever até o dia 12 de março e quem não o fizer ficará de fora da disputa eleitoral, a menos que o Congresso modifique as normas vigentes.

O funcionário encarregado das eleições sustentou que são necessários mais de dois meses para organizar o referendo que permitiria a reeleição e que ainda deve ser aprovado pela Corte Constitucional, com o que implicitamente descartou a possível candidatura de Uribe.

"As datas são preclusivas, uma vez ocorridas, uma vez sucedidas, não se modificam os prazos, ou seja, quem não se inscreveu em 12 de março não é candidato nem pode ser, porque a data é preclusiva, a menos que modifiquem a lei", explicou o funcionário numa entrevista à Reuters no final da tarde de segunda-feira.

"Com as normas vigentes, os prazos estão cada vez mais apertados, se as normas não forem mudadas, os prazos são excessivamente apertados", assegurou Sánchez ao reconhecer a dificuldade enfrentada pelo presidente para ser candidato.

A Corte Constitucional analisa a legalidade jurídica de um referendo aprovado pelo Congresso e que busca habilitar Uribe para que seja candidato nas eleições de maio.

O popular mandatário, que assumiu o poder em agosto de 2002 e até agora não anunciou a intenção de ser candidato, é favorito para ganhar as eleições e estender seu governo até 2014, de acordo com as pesquisas recentes, se puder e decidir apresentar seu nome.

Mas é pouco provável que o tribunal produza uma decisão favorável ao referendo nos próximos dias, que o governo o convoque em menos de um mês, que a Registradoria Nacional o organize e mais de 8 milhões de pessoas participem da consulta em que deve ser aprovado.