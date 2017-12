Equador: Comissão legislativa aprova seguimento de pedido de impeachment contra Glas

QUITO - A Comissão de Administração Legislativa (CAL) da Assembleia Nacional do Equador aprovou neste domingo, 17, a continuidade de um pedido de impeachment contra o vice-presidente afastado do país, Jorge Glas, condenado em primeira instância a seis anos de prisão por formação de quadrilha no escândalo da Odebrecht.

"Depois de cumprir com o devido processo e com os prazos contemplados pela Constituição e a Lei Orgânica da Função Legislativa, a CAL aprova o envio à Corte Constitucional do processo de impeachment contra o vice-presidente Glas", afirmou o presidente da Assembleia Nacional, o governista José Serrano.

+++ Procuradoria do Equador quer investigar se vice se envolveu no caso Odebrecht

Na última quarta-feira, um tribunal de primeira instância condenou Glas a seis anos de prisão por envolvimento no escândalo de corrupção da Odebrecht no país. O vice-presidente já anunciou que recorrerá da decisão. /EFE