Equador e Colômbia fazem novo encontro por reaproximação Os vice-chanceleres do Equador e da Colômbia se encontram na segunda-feira em Lima em busca de reaproximação diplomática, confirmou a chancelaria equatoriana na sexta-feira. O encontro é parte da iniciativa da Organização dos Estados Americanos (OEA) para restabelecer as relações diplomáticas entre Quito e Bogotá, rompidas depois da ação militar da Colômbia contra um acampamento da guerrilha Farc em território equatoriano. O ataque, qualificado pela comunidade internacional como um ato de violação da soberania do Equador, provocou a morte do dirigente rebelde Raúl Reyes e de 24 outras pessoas, inclusive 4 mexicanos e 1 equatoriano. "A reunião se enquadra na gestão de bons ofícios confiada pelos chanceleres da OEA ao secretário-geral, com vistas à normalização das relações entre Equador e Colômbia", disse nota da chancelaria de Quito. O Equador insinuou nesta semana que os militares colombianos teriam matado algumas pessoas à queima-roupa e teriam tido orientação tecnológica dos EUA. Bogotá rejeita essas versões. A primeira reunião dos vice-chanceleres José Valencia (Equador) e Camilo Reyes (Colômbia) aconteceu em 29 de abril no Panamá, com resultados "produtivos", segundo os participantes. Paralelamente, a Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, começou a analisar uma queixa do Equador contra fumigações feitas pela Colômbia na região da fronteira, destinadas a eliminar lavouras de coca, o que Quito também vê como violação da sua soberania. A Corte receberá as partes para ouvir seus argumentos e em seguida fixará um cronograma para o processo. O Equador diz que a prática das fumigações provoca danos a lavouras e populações no seu lado da fronteira comum, que tem 600 quilômetros. (Reportagem de Alexandra Valencia)