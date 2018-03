Equador moderniza Exército com aviões da Embraer

O ministro da Defesa do Equador, Javier Ponce, confirmou nesta sexta-feira que seu país modernizará as Forças Armadas com a aquisição de vários aparelhos, incluindo aviões da Embraer. Segundo Ponce, o Equador vai comprar um avião presidencial e duas flotilhas de aviões de combate da Embraer. "Concluímos a negociação do avião presidencial e a das duas flotilhas de 'Super Tucanos', que devem chegar ao país em aproximadamente dez meses, apesar de os construtores terem advertido que esse prazo pode ser um pouco maior", afirmou. Além dos aparelhos da Embraer, as Forças Armadas equatorianas vão comprar duas lanchas militares que "chegarão nos próximos dias" ao país vindas do Chile, disse Ponce durante uma cerimônia militar nos arredores de Quito. O Ministro informou ainda a compra de helicópteros de fabricação indiana para a Força Aérea Equatoriana. "Além de buscar o fortalecimento da Força Aérea Equatoriana, estas medidas tem como objetivo aplicar o programa emergente de vigilância e controle da conflituosa fronteira com a Colômbia", concluiu Ponce.