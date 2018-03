Equador pleiteia base militar em Miami O presidente do Equador, Rafael Correa, disse que os Estados Unidos deveriam autorizá-lo a abrir uma base militar em Miami, já que Washington deseja manter sua base aérea na costa equatoriana. Correa recusa-se a renovar a concessão da base aérea de Manta, que expira em 2009. Autoridades dos EUA consideram essa instalação vital para as operações de combate ao narcotráfico na região. "Vamos renovar a base com uma condição: que eles nos deixem colocar uma base em Miami --uma base equatoriana", disse Correa em entrevista durante visita à Itália. "Se não houver problemas em ter soldados estrangeiros no solo de um país, certamente eles nos deixarão ter uma base equatoriana nos Estados Unidos." A embaixada dos EUA no Equador diz em seu site que vôos a partir de Manta levaram a informações que resultaram em mais de 60 por cento das apreensões de drogas em alto-mar no ano passado no leste do Pacífico. Correa, um popular economista de esquerda, havia dito que preferia cortar um braço a renovar o empréstimo da base após 2009. Ele também chamou o presidente George W. Bush de "estúpido". Mas esse aliado do venezuelano Hugo Chávez disse à Reuters que suas relações com os EUA são "excelentes", apesar do fechamento da base aérea. "Esta é a única base militar norte-americana na América do Sul. Então, outros países sul-americanos não têm boas relações com os Estados Unidos por que não têm bases militares? Isso não faz sentido nenhum", declarou.