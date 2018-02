Equador prende suposto líder guerrilheiro do ELN, diz jornal Um alto comandante da guerrilha colombiana Exército de Libertação Nacional (ELN) teria sido detido no Equador no começo deste mês, afirmou na segunda-feira o jornal equatoriano El Comercio. Segundo a publicação, um cidadão colombiano chamado Willington Claro Arévalo foi capturado na cidade de Quito, no começo de maio, quando se preparava para deixar a capital equatoriana rumo ao Peru de porte de quatro cédulas de identidade falsas. Membros da polícia do Equador citados pelo jornal El Comercio disseram que o homem poderia ser um alto comandante da ELN, a segunda maior guerrilha da Colômbia. Esse comandante seria conhecido pelo codinome de "Antonio". Um integrante do Poder Judiciário equatoriano, poder esse que proferiu a ordem de prisão do colombiano por levar consigo documentos falsos, disse à Reuters que ainda não seria possível confirmar se o homem preso mantinha algum vínculo com o grupo rebelde marxista. "Ele foi detido sob a acusação de uso intencional de documentos falsos. Não podemos confirmar nada mais", afirmou a fonte, ligada ao Judiciário, ao responder sobre se o suspeito seria o comandante conhecido como Antonio. A fonte, que está familiarizada com o caso, pediu para não ter sua identidade revelada. As relações diplomáticas entre o Equador e a Colômbia foram rompidas em março logo depois de forças colombianas terem bombardeado um acampamento da guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) localizado em território equatoriano. Na ação, que provocou a maior crise já surgida entre os dois países, morreu um dos principais líderes daquele grupo. Recentemente, o presidente colombiano, Alvaro Uribe, acusou o presidente do Equador, Rafael Correa, de proteger os rebeldes das Farc presentes no território do país vizinho, declaração essa que fez aumentar ainda mais as tensões. "Antonio", cuja captura poderia significar um duro golpe para o ELN, figura na lista das pessoas mais procuradas da Interpol sob a acusação de terrorismo e de tráfico de armas. Segundo informações do Judiciário, Claro portaria documentos de identidade colombianos e equatorianos com quatro nomes diferentes. O suspeito encontra-se em uma cadeia de Quito. O jornal El Comercio disse que, depois da prisão, forças equatorianas realizaram uma busca na moradia de Claro Arévalo, tendo encontrado ali um computador e vídeos de treinamento "subversivo", bem como celulares e equipamentos de comunicação. O juiz responsável pelo caso deixou claro que a prisão efetuou-se em caráter preventivo a fim de permitir as investigações e que o caso está a cargo da Procuradoria Geral do Equador. (Por Alexandra Valencia)