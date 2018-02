Equador processará Colômbia no exterior por 'assassinato' O Equador anunciou na quarta-feira que apelará à justiça internacional para julgar o "assassinato" de um de seus cidadãos por Bogotá, durante uma operação militar colombiana em seu território. Quito argumenta que houve violação dos direitos humanos. O anúncio faz parte da série de acusações trocadas pelos dois países desde março, quando romperam relações diplomáticas devido à operação do Exército colombiano que bombardeou um acampamento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) na selva equatoriana. Na ocasião, morreu o equatoriano Franklin Aisalla, investigado por supostas ligações com as Farc. Mas sua morte não aconteceu no bombardeio. Segundo o Equador, ele teria morrido em uma execução posterior. "O caso irá à Justiça Internacional, já que (segundo o governo) trata-se de um cidadão equatoriano", disse Gustavo Larrea, ministro da Segurança Interna e Externa do Equador, a correspondentes estrangeiros. O ministro não especificou a qual corte internacional o Equador vai apelar nem o delito específico de que acusará a Colômbia , mas adiantou que o país poderá argumentar que houve "crime de Estado". O Equador disse que quatro pessoas, incluindo Aisalla, sobreviveram ao bombardeio, mas foram perfuradas ou assassinadas a golpes sem passar por processos judiciais, de acordo com análises forenses internacionais. Larrea anunciou que o governo entrou com outras ações em cortes locais devido à violação de seu território, execução de pessoas, roubo de provas e abandono de feridos. "São várias causas que se desprendem da causa inicial. Temos de esgotar todas as instâncias locais antes", disse. Larrea diz que, para retomar as relações com a Colômbia, o Equador exige que o vizinho se comprometa a não fazer novas incursões em seu território e pare com a campanha midiática que desmoraliza o governo equatoriano. A fronteira entre os dois países tem 600 quilômetros de extensão. (Por Alexandra Valencia)