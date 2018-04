Equipamento da UIT restabelecerá comunicações no Haiti

Uma equipe de especialistas que operarão 40 terminais de satélite e 60 unidades de banda larga serão enviados ao Haiti para restabelecer as comunicações básicas, indicou nesta quinta-feira, 14, a União Internacional de Telecomunicações (UIT).

O órgão da ONU informou que instalará um sistema de telefonia celular que permitirá estabelecer comunicações sem fio que sejam vitais e destinadas a contribuir com as tarefas de resgate e com a ajuda de emergência. Segundo a UIT, foi desembolsado US$ 1 milhão para colocar em prática tais medidas.

O terremoto de magnitude 7 que atingiu o Haiti na terça-feira devastou a capital Porto Príncipe e causou danos significativos nos serviços básicos, incluindo as telecomunicações, deixando o país praticamente isolado do resto do mundo.