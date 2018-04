Equipe dos EUA salva número recorde de pessoas soterradas

Uma equipe de especialistas em resgates dos EUA encontrou dez pessoas vivas retiradas dos escombros de vários edifícios no domingo em Porto Príncipe, um número recorde segundo um comunicado divulgado nesta segunda-feira, 18, pela Agência para o Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID), segundo a agência AFP.

"Segundo os responsáveis pelos resgates, esse é o número de sobreviventes mais alto já salvo em uma operação de buscas" desde o terremoto, informou a USAID. No total, as quatro equipes americanas já salvaram 35 pessoas nos seis dias em que mantiveram trabalhos de resgate.

"A busca por sobreviventes prossegue e mantemos a esperança de salvar outras pessoas nesses próximos dias", declarou o capitão John Kirby, porta-voz das equipes de busca americanas no Haiti.

As operações de resgate continuavam no país caribenho durante a segunda-feira. Uma fonte do governo informou que 280 centros de urgência foram abertos para cuidar e abrigar as vítimas do terremoto que devastou o país há quase uma semana.