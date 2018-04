Equipes encontram caixas-pretas do avião que caiu na Venezuela Equipes de resgate encontraram no sábado dois gravadores de vôo em meio as destroços de um avião de passageiros que saiu de sua rota e se chocou com o paredão de uma montanha nos Andes, matando as 46 pessoas que estavam a bordo. Os gravadores, conhecidos como caixas-pretas, podem explicar o que aconteceu nos últimos momentos antes de o vôo 518 da companhia aérea local Santa Barbara chocar-se com o paredão rochoso de 4.000 metros conhecido como Paredão Indígena, na quinta-feira, pouco depois de decolar de Mérida, cidade turística situada em grande altitude. O presidente da autoridade de aviação civil da Venezuela, Ramon Vinas, entregou as caixas-pretas aos investigadores públicos. Ele disse que uma delas contém gravações das conversas dos pilotos, e a outra, dados técnicos. Equipes de resgate enfrentaram ventos e neblina para fazer rappel desde helicópteros e de um acampamento situado acima do local do desastre para procurar restos da fuselagem branca e azul do avião, em meio às rochas marcadas por fogo. A Venezuela discute há anos se o aeroporto de Mérida deveria ser fechado, porque é cercado por montanhas. Apesar disso, o aeroporto não tem histórico de acidentes. Antes do acidente, o tempo estava bom, disseram as autoridades. O avião bimotor de aproximadamente 20 anos tinha um histórico sólido de manutenção e nenhum histórico de problemas técnicos. O piloto experiente passara por treinamento especializado para voar nos Andes. Ele não lançou qualquer pedido de ajuda antes de bater o avião, com 43 passageiros e três tripulantes a bordo. A decolagem de aeronaves de Mérida é proibida à noite. O avião que caiu na quinta-feira foi o último vôo do dia deixando a cidade. A Santa Barbara é uma companhia aérea pequena, que cobre trechos domésticos e tem sete vôos diários partindo de Mérida. O avião que caiu era um ATR 42-300, um turbo-hélice produzido pela ATR, uma joint venture franco-italiana entre a EADS e a Finmeccanica. Investigadores franceses e uma equipe da ATR estavam a caminho da Venezuela para ajudar a investigar as causas do desastre. O acidente da quinta-feira foi o segundo desastre aéreo importante ocorrido na Venezuela este ano. Em janeiro, 14 pessoas, incluindo oito passageiros italianos e um suíço, morreram na queda de um avião no Caribe, perto de um grupo de ilhas pertencentes à Venezuela.