Equipes perdem esperança de encontrar sobreviventes no Peru As equipes de resgate no Peru não têm mais esperanças de encontrar sobreviventes após o forte terremoto que atingiu o país quatro dias atrás, enquanto moradores que perderam suas casas acampam em volta de fogueiras para se manterem aquecidos. O terremoto de magnitude 8 matou mais de 500 pessoas em várias cidades na área costeira central, a maioria soterrada quando as frágeis casas feitas de tijolos de barro desabaram. Equipes de resgate disseram que a estrutura das tradicionais construções torna improvável a possibilidade de se encontrar mais sobreviventes. "Aqui as chances são muito, muito menores", disse Pedro Frutos, de 46 anos, um especialista em resgate da Espanha, cuja equipe já chegou a encontrar um sobrevivente 11 dias após um terremoto no Paquistão. Tijolos de barro são mais pesados que os modernos e não têm buracos que permitam a colocação de barras de reforço de metal nas paredes. Isso significa que menos espaço para o ar é deixado quando as casas de tijolo de barro desabam. A devastação causada pelo terremoto foi mais sentida na cidade colonial de Pisco, que fica a 250 quilômetros ao sul da capital Lima. O tremor destruiu cerca de 34 mil casas, 16 mil delas em Pisco ou ao redor. O número de mortos registrados é de 502, mas deve subir já que as equipes de resgate continuam a retirar mais corpos dos destroços. "Do jeito que as coisas são construídas aqui, não há nenhum suporte nas paredes, então as coisas simplesmente vieram abaixo em cima das pessoas", afirmou Daniel Landa, um bombeiro de Elko, Nevada, que está ajudando nos esforços de resgate como voluntário. O presidente do Peru, Alan García, que trabalhou e dormiu na zona do desastre logo após o terremoto, disse que lições terão de ser aprendidas enquanto a reconstrução começa. "Nós vamos reconstruir estas casas, mas elas vão ser feitas com material sólido", disse no domingo. O presidente dos EUA, George W. Bush, expressou solidariedade ao povo do Peru em uma conversa por telefone com García no domingo, informou o porta-voz da Casa Branca Gordon Johndroe em Crawford, Texas, onde Bush está de férias. (Reportagem adicional de Monica Vargas e Pav Jordan)