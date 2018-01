Espião argentino no centro do caso Nisman é acusado de contrabando

BUENOS AIRES - O espião argentino que está no centro do escândalo causado pela morte de um promotor público no mês passado foi acusado nesta terça-feira, 24, de contrabandear toneladas de mercadorias importadas durante seus últimos anos como diretor do serviço de contrainteligência do país.

Antonio Stiuso foi demitido da Secretaria de Inteligência (SI) em dezembro, semanas antes de o promotor público Alberto Nisman ter acusado a presidente argentina, Cristina Kirchner, de tentar acobertar um suposto envolvimento do Irã num grande atentado de 1994 em Buenos Aires.

O governo afirma que Nisman, que foi encontrado morto com um tiro na cabeça em 18 de janeiro, foi manipulado por Stiuso para fazer a acusação como uma maneira de difamar Cristina. A morte misteriosa de Nisman piorou desconfianças já existentes sobre a integridade do sistema judiciário argentino, levando a oposição a organizar protestos nas ruas exigindo respostas.