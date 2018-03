Estados Unidos afirmam que Farc estão em 'estado terminal'

O secretário de Estado americano adjunto para a América Latina, Thomas Shannon, afirmou nesta quarta-feira, 23, em La Paz, que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) "estão em uma fase terminal" e não têm capacidade de se expandirem. Veja também: Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Segundo Shannon, a guerrilha está "fraturada, fragmentada, perdeu liderança e está em um momento no qual tem que decidir se vai seguir com uma luta que já não faz sentido na selva ou se vai buscar uma forma de se integrar dentro da sociedade colombiana". O representante americano fez a afirmação durante uma entrevista coletiva oferecida no Palácio de Governo após ter se reunido nesta madrugada com o presidente da Bolívia, Evo Morales, com o propósito de melhorar as relações entre os dois países. O subsecretário de Estado não fez mais comentários ao ser consultado sobre informações da imprensa referentes a supostos planos das Farc para ampliar sua atividade na Bolívia. Os planos foram mencionados pelo jornal La Razón, que garante ter tido acesso aos computadores do líder das Farc Raúl Reyes, morto em uma operação militar colombiana em território equatoriano em março.