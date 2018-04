Estatal venezuelana quer banir anglicismos "Password", "staff", "host", "meeting" e "mouse" são algumas palavras que os empregados da estatal venezuelana de telecomunicações Cantv deverão evitar a partir de agora, por orientação de uma campanha iniciada na segunda-feira para promover o uso do espanhol "com orgulho". A empresa, que pertencia à norte-americana Verizon e foi nacionalizada em 2007, disse que a iniciativa surgiu entre alguns funcionários, preocupados com o uso cada vez mais difundido de estrangeirismos. A apresentação da campanha diz que alguns setores "empreendem uma batalha pela dominação cultural de nossos povos", o que "em alguns países causou o desaparecimento de idiomas originários". "Diga em espanhol, diga com orgulho", é o lema da campanha, que rejeita termos comuns no vocabulário empresarial do mundo hispânico, como "staff" (equipe), "sponsor" (patrocinador) e "sticker" (adesivo). Algumas das expressões vetadas são correntes também em português, como "host" (servidor de informática) ou "telemarketing". Em nota enviada à imprensa, a Cantv diz que no México "de 140 línguas existentes antes da conquista espanhola, só restam 63", dando a entender que isso se deve ao domínio cultural estrangeiro. A Cantv é a principal empresa venezuelana de telefonia e acesso à Internet, além de disputar a liderança da telefonia celular com a Movistar, subsidiária da espanhola Telefónica. (Por Fabián Andrés Cambero)