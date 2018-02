Estátua de Che Guevara 'passeia' por Buenos Aires

Próximo à data em que se lembrarão os 80 anos do nascimento de Che Guevara, uma gigantesca estátua do guerrilheiro argentino "passeou" nesta terça-feira, 27, pelas ruas de Buenos Aires. Reuters AP A estátua tem 4 metros de altura e pesa 3 toneladas. Depois de sua passagem por Buenos Aires, ela será transportada para a cidade de Rosário, terra natal do guerrilheiro. O trabalho foi feito a partir de doações de 75 mil chaves e pequenos objetos de bronze oferecidos por mais de 14 mil pessoas ao escultor André Zerneri. Centenas pessoas acompanharam o trajeto da estátua pelas ruas da capital argentina. No dia 14 de junho, a escultura será instalada em uma praça de Rosário, a 300 km de Buenos Aires.