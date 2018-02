Estreante na política lidera corrida eleitoral à Presidência do Paraguai

Cartes, um milionário de 56 anos, aparece com 37,6 por cento de apoio contra 31,7 por cento do advogado de 50 anos Efrain Alegre, do Partido Liberal, segundo levantamento feito junto a 1.846 eleitores pela First Analysis and Research.

O Partido Liberal, de centro-direita, assumiu a Presidência, em junho, quando o Congresso aprovou o impeachment do presidente de esquerda Fernando Lugo, ex-bispo católico.

As plataformas de Cartes e Alegre são semelhantes. Os dois principais candidatos oferecem políticas favoráveis ao mercado e apoiam o uso de sementes de soja geneticamente modificadas para promover o essencial setor agrícola do Paraguai.

Um dos países mais pobres da América do Sul, o Paraguai é o quarto maior exportador mundial de soja. Foi governado pelo Partido Colorado durante seis décadas, até Lugo assumir o poder em 2008.

Em terceiro lugar com 10,9 por cento de apoio dos eleitores está o apresentador de TV Mario Ferreiro, que lidera a coalizão Avanza Pais, de partidos de esquerda.

A pesquisa tem uma margem de erro de 2,9 por cento e foi publicada na sexta-feira no jornal ABC Color.

(Reportagem de Daniela Desantis)