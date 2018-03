Estudantes e professores entram em choque com polícia chilena

A polícia chilena usava nesta terça-feira, 8, gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar um protesto de professores e estudantes contra a Lei Geral de Educação do governo da presidente Michelle Bachelet em Santiago. Fotos: Efe Os choques começaram quando os manifestantes marchavam na principal avenida da capital chilena rumo ao Palácio do Governo. Alguns foram detidos e pelo menos dois ficaram feridos. A lei foi aprovada em junho pelo Congresso chileno e agora aguarda a aprovação do Senado. Estudantes e professores realizaram numerosas manifestações desde abril contra a nova medida, que, segundo eles, aumentará a desigualdade. Além disso, os manifestantes exigem do governo o fortalecimento da educação pública e o fim da seleção de alunos nos colégios.