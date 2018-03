Estudantes e professores protestam no Chile; 150 são detidos Centenas de estudantes e professores chilenos enfrentaram o gás lacrimogêneo e jatos de água da polícia nesta terça-feira em Santiago, em mais um protesto contra o projeto de reforma educacional. A polícia disse que 150 pessoas foram detidas, sendo 82 menores, e que dois policiais ficaram feridos por pedradas. Os manifestantes dizem que o projeto de reforma educacional não altera o processo gradual de privatização do ensino, e que o novo sistema irá afetar ainda mais o financiamento das escolas públicas frequentadas pelos mais pobres. "Estamos protestando contra um projeto que não leva em conta nem desenvolve as aspirações dos estudantes ou professores", disse o professor de História Luis Vicencio, um dos líderes da manifestação. "A responsabilidade do Estado é fornecer educação pública para que os filhos dos mais pobres possam estudar gratuitamente", acrescentou. "Com esta lei, isso se perde." Enquanto ele falava, paramédicos atendiam um manifestante caído na Alameda O'Higgins, principal avenida de Santiago. Ele havia machucado a cabeça ao ser atingido por um jato d'água. Jaime Gajardo, presidente do Colégio Nacional de Professores do Chile, disse que quatro professores ficaram feridos. "Vamos continuar protestando", declarou Arturo Martinez, presidente da CUT local, que aderiu ao protesto. Ele disse que a central sindical planeja uma greve nacional de dois dias, ainda sem data. "Faremos de tudo para, de forma responsável, impedir esta reforma." Pesquisa publicada neste mês mostrou que a presidente Michelle Bachelet perdeu popularidade em junho pelo terceiro mês, devido aos protestos e à inflação, que chegou ao maior nível desde 1991. O projeto de reforma já passou na Câmara e ainda precisa ser votado no Senado. Ele substituiria uma lei em vigor desde o final da ditadura de Augusto Pinochet (1973-90). (Por Simon Gardner e Manuel Farias)