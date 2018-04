Estudantes realizam marcha contra reforma de Chávez

Estudantes de várias Universidades venezuelanas fizeram nesta quarta-feira, 7, em Caracas, uma marcha pacífica até o Supremo, onde entregaram um recurso pedindo a prorrogação do referendo sobre a reforma constitucional proposta pelo presidente do país, Hugo Chávez. O texto foi aprovado pelo Parlamento da Venezuela na última sexta-feira, 2, e deverá passar por uma consulta popular em dezembro. Chávez diz que 'traidor' obedece a 'conspiração do império' Confronto entre manifestantes na Venezuela deixa feridos Imagens do tiroteio e do protesto Os estudantes pediram ao Supremo que adie a votação, pois a maioria dos venezuelanos "desconhece" o conteúdo do projeto de reforma. A presidente do Supremo, Luisa Estela Morales, assegurou que irá "revisar imediatamente" o recurso dos estudantes e que lhes dará a resposta "o mais rápido possível". A manifestação em si foi calma, mas, quando os estudantes voltavam para a universidade, foram recebidos a tiros por supostos chavistas. No tiroteio, ao menos oito pessoas ficaram feridas. Confrontos são comuns nas manifestações na Venezuela. Pelo menos seis estudantes universitários ficaram feridos e mais de 30 foram detidos em três regiões da Venezuela durante os protestos realizados na terça-feira, 6. Na semana passada, uma marcha até a sede do poder eleitoral culminou em confrontos entre estudantes e policiais. Na ocasião, Chávez acusou os manifestantes de serem "violentos" e "terroristas". Stalin Gonzáles, líder da Federação dos Centros Universitários da instituição pública Universidad Central de Venezuela, afirmou que os manifestantes prepararam um sistema de segurança que evitará que "infiltrados" nas passeatas gerem atos de violência e desvirtuem o caráter "pacífico" do protesto. Porta-vozes estudantis reiteraram o caráter "não violento" das manifestações em favor da "liberdade e da democracia", e denunciaram que são objeto de uma "campanha midiática" governamental para prejudicar a imagem do movimento. Dentre as propostas trazidas pelo projeto está a possibilidade de expropriação de terras sem a necessidade de aprovação judicial, a eliminação de qualquer autonomia do Banco Central e a redução da jornada de trabalho. Além disso, o texto cria novas modalidades de propriedade e permite a suspensão de direitos à informação e garantias durante os períodos de "estado de exceção". Mas de todas essas, a proposta mais polêmica é a que retira limites à reeleição presidencial. Caso a reforma seja aprovada, Chávez poderá se candidatar para um terceiro mandato em 2012. O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) anunciou oficialmente que o referendo sobre a reforma será realizado no dia 2 de dezembro. Chávez argumenta que a reforma da atual Constituição, escrita e aprovada durante o seu governo, é necessária para levar o país a um modelo socialista. Matéria ampliada às 20h11