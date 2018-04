Estudo de 2008 já indicava risco de terremoto de magnitude 7

A ciência ainda não tem como prever quando um terremoto ocorrerá, mas uma equipe de cientistas americanos havia indicado, em 2008, que a falha de Enriquillo-Plantain, provável origem do terremoto de ontem no Haiti, já acumulava energia suficiente para desencadear um terremoto de magnitude 7,2. O tremor registrado atingiu magnitude 7.

Em trabalho apresentado na 18º Conferência Geológica do Caribe, o grupo do cientista Paul Mann, da Universidade do Texas, havia indicado que o último terremoto ligado à falha tinha ocorrido em 1751, e que desde então a área vinha acumulando tensão. Se toda essa tensão fosse liberada de uma vez, diziam os cientistas, o resultado seria "um terremoto de magnitude 7,2".

O Haiti divide a ilha de Hispaniola com a República Dominicana. O terremoto anterior mais forte na ilha ocorreu em 1946, e atingiu magnitude 8. na ocasião, morreram cerca de 100 pessoas, na maioria vitimadas por um tsunami.

Segundo a Pesquisa Geológica dos Estados Unidos (USGS), o número de vítimas foi relativamente baixo porque o tremor ocorreu num feriado.

(com Associated Press)