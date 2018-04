EUA cogitam base militar no Brasil

Associated Press

QUITO- O subsecretário norte-americano para Assuntos do Hemisfério Ocidental, Arturo Valenzuela, confirmou nesta segunda-feira, 5, que os Estados Unidos analisam a possibilidade de instalar uma base militar no Rio de Janeiro como parte de um acordo de segurança com o Brasil.

Em declarações a jornalistas no Equador, onde se encontrará com o presidente Rafael Correa na terça, Valenzuela foi perguntado sobre a possibilidade da instalação de uma base nesta cidade, ao que respondeu em espanhol: "Os Estados Unidos está tramitando (a instalação), como sempre faz (...), é parte da política ordinária de todos os dias de um país".

"Isso não está acertado, não quero comentar mais sobre isso porque não está terminado", concluiu.

Valenzuela não descartou aproximações com outros países com a mesma finalidade, afirmando que "se há cooperação com outros países, este é um tema que sempre é objetivo (..), são modalidades de trabalho conjunto.