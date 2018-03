EUA devem deixar base aérea de Manta em 2009, diz Equador

Associated Press,

O ministro do Exterior do Equador disse nesta terça-feira, 29, que expressou formalmente a embaixada americana que não irá renovar um acordo que permite que tropas americanas operem vôos de vigilância para o combate ao narcotráfico na base aérea de Manta. Os EUA e o Equador assinaram o tratado de 10 anos em novembro de 1999. Em comunicado, o ministro afirmou que os militares americanos deverão deixar o local assim que o acordo expirar, em 12 de novembro de 2009. Cerca de 300 soldados estão na base no Pacífico. O presidente equatoriano Rafael Correa declarou em várias ocasiões que o tratado poderia não ser renovado. Altos oficiais americanos disseram que Washington não planeja uma alternativa a Manta nos vizinhos Colômbia e Peru.