EUA dificultam entrada da Venezuela no Mercosul, diz Chávez O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse nesta segunda-feira que os Estados Unidos atrasam e colocam obstáculos à entrada do país no Mercosul e assegurou que está se aproximando do governo mexicano. A declaração de Chávez, em visita a Buenos Aires, a respeito do Mercosul representa uma mudança de discurso sobre sua incorporação no bloco após ter ameaçado, há alguns meses, retirar seu pedido de entrada porque os congressos do Brasil e do Paraguai demoram a aprovar a solicitação. "Tem havido obstáculos e uma demora, nós conhecemos as causas. A causa fundamental vem do norte, de Washington. Cada vez que os sul-americanos avançam em direção a uniões superiores o império faz todos os seus esforços... para garantir que nós não vamos nos unir", disse Chávez. Os membros plenos do Mercosul são Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, enquanto a Venezuela está em processo de adesão. O presidente venezuelano adiantou, em uma coletiva de imprensa improvisada no aeroporto de Buenos Aires, que está começando a se aproximar do México, logo após um impasse entre os dois países que levou a uma retirada dos embaixadores em 2005, depois de críticas entre seus governos. (Por César Illiano)