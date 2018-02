EUA dizem estar dispostos a aumentar diálogo com Venezuela

Os Estados Unidos declararam nesta quinta-feira, 25, que estão dispostos a elevar o nível de diálogo com a Venezuela, mas o país advertiu que esta vontade deve ser mútua.

Veja também:

Chávez nomeia sétimo novo ministro no governo em um mês

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Renúncia de governador de seu partido é 'natural', diz Chávez

Gestão de Hugo Chávez está enfraquecida, dizem especialistas

Em uma conversa com jornalistas, o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Philip Crowley, se referiu aos contatos dos Estados Unidos com nações com as quais o país tem conflitos, como o Irã, Coreia do Norte, Cuba e Venezuela.

Os Estados Unidos não fazem exclusões e "temos mantido estes contatos com vários países, muitos dos quais discordam conosco em diversos temas", disse Crowley.

No caso da Venezuela, o porta-voz indicou que não há problemas com esse país, com o qual existem relações diplomáticas.

"Temos um embaixador em Caracas. Temos a capacidade de nos comunicarmos com a Venezuela... Se buscam alianças e agendas comuns para a região. Esta é uma via de mão dupla", afirmou Crowley.

O funcionário abordou a relação com a Venezuela ao indicar que, caso o presidente Hugo Chávez queira ter um contato em mais alto nível, os EUA "estão abertos para tê-lo".

"Quando olhamos para a região, a Venezuela se distancia e desempenha um papel cada vez menos construtivo", finalizou Crowley.