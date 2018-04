EUA e Venezuela restabelecem relações diplomáticas

Estados Unidos e Venezuela restabeleceram nesta quinta-feira, 25, relações diplomáticas plenas com um acordo para que os respectivos embaixadores voltem às capitais, informou o Departamento de Estado americano. A medida "ajudará a promover os interesses dos Estados Unidos, ao melhorar as comunicações bilaterais" com a Venezuela, disse Ian Kelly, porta-voz do Departamento de Estado americano.

Os dois países trocaram notas diplomáticas para rescindir as ordens de expulsão dos embaixadores, que aconteceram em setembro, de acordo com Ian Kelly, porta-voz do Departamento de Estado americano. Os mesmos representantes voltarão a ocupar seus cargos: Bernardo Álvarez irá à embaixada da Venezuela em Washington e Patrick Duddy voltará à americana em Caracas, explicou Kelly. O porta-voz do governo americano afirmou que Duddy deve chegar na Venezuela no fim desta semana.

Apesar de Duddy ser embaixador durante a Administração de George W. Bush, Kelly afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a secretária de Estado, Hillary Clinton, têm "plena confiança nele".

Chávez expulsou Duddy da Venezuela em setembro de uma forma nem um pouco sutil: "O embaixador ianque tem 72 horas a partir desse momento para sair do país. Ianques de m...", disse, num discurso para milhares de pessoas. A medida foi tomada em solidariedade ao presidente boliviano, Evo Morales, que dois dias antes havia expulsado da Bolívia o representante da Casa Branca. Os EUA responderam na mesma moeda. Os Estados Unidos responderam então com a mesma moeda e declararam Álvarez persona non grata. Com a chegada de Obama à Casa Branca, as tensões entre os dois países diminuíram.

As negociações fazem parte da estratégia de Obama de distender as relações com países do eixo antiamericano dentro e fora da América Latina. Também foram feitos acenos para Cuba com medidas como o fim das restrições às viagens de cubano-americanos à ilha.