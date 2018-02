EUA estão prontos para ajudar Chile, diz Obama

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em declarações à imprensa na Casa Branca, Obama explicou que entrou em contato com a presidente chilena, Michelle Bachelet, para oferecer a ajuda americana em resgate e reconstrução.

O presidente disse que o país se prepara para a chegada de um possível tsunami e exigiu aos americanos que prestem atenção nas diretrizes das autoridades locais.

O terremoto gerou um maremoto no Oceano Pacífico, que já atingiu partes do litoral do Chile, da Ilha de Páscoa e das Ilhas Galápagos.

Nos EUA, está previsto que o território mais afetado seja o Havaí, mas Obama também sugeriu que os habitantes da costa oeste sigam as instruções das autoridades.

O Governo americano deixou no ar a visita ao Chile da secretária de Estado, Hillary Clinton, que deveria chegar a Santiago nesta segunda-feira.

O terremoto aconteceu hoje às 3h36 (na hora local e em Brasília) com epicentro na região de Bío-Bío, a 500 quilômetros de Santiago e a 90 quilômetros da capital regional, Concepción.

O Governo chileno confirmou pelo menos 147 mortos na tragédia. O sismo chegou a ser sentido em alguns bairros de São Paulo e teve 8,8 graus de magnitude na escala Richter, segundo o Instituto Geológico dos Estados Unidos (USGS, em inglês).

O terremoto gerou um tsunami no Oceano Pacífico que chegará ao Havaí pouco depois das 18h (Brasília), como informou a Administração Nacional de Atmosfera e Oceanos (NOAA, na sigla em inglês).

A NOAA emitiu ainda um alerta de tsunami para uma ampla área do Pacífico, incluindo México, Peru, Equador, Nova Zelândia, Austrália, Rússia, Indonésia, Japão e Filipinas, além do Chile.