EUA incentivam imigração ilegal, denuncia diplomata cubano Um diplomata cubano de alto escalão acusou os Estados Unidos nesta quarta-feira de violar o acordo migratório entre os dois países para estimular a saída ilegal de pessoas da ilha. O chefe da Seção de Interesses de Cuba em Washington, Dagoberto Rodríguez, rebateu declarações das autoridades norte-americanas de que a representação dos EUA não tem pessoal nem material em Havana para processar os 20 mil vistos acertados entre os dois países, que travam uma guerra ideológica há décadas. "Rechaçamos categoricamente essa acusação. As autoridades norte-americanas mentem deliberadamente", disse Rodríguez em entrevista coletiva. "Todos os vistos para o corpo diplomático encarregado de implementar os acordos migratórios foram concedidos por Cuba nos termos estabelecidos", afirmou. Segundo Rodríguez, a denúncia de falta de materiais é "falsa", porque a missão diplomática norte-americana importou 80,3 toneladas em provisões em 2006. O diplomata afirmou que os EUA querem desestabilizar a ilha, usando essas provisões em atividades "subversivas," como o financiamento da oposição com equipamentos de fax, rádios e, segundo outros líderes cubanos, até dinheiro em espécie. O acordo assinado em 1994 para conter o êxodo de "balseiros" estabelece que os EUA concederiam 20 mil vistos anuais, enquanto Cuba controlaria as saídas ilegais em troca. Durante o ano fiscal que termina no dia 30 de setembro nos EUA, apenas 10.724 vistos foram processados, disse o ministro. Rodríguez afirmou que Cuba continuará fazendo o "máximo esforço" para evitar a imigração ilegal, mas disse que a política norte-americana estimula o êxodo, com leis que permitem a qualquer cubano permanecer no país, assim que colocar os pés em terra firme. Ele confirmou que o fluxo de imigrantes ilegais para os EUA aumentou neste verão (no hemisfério norte), seja pelo estreito da Flórida como pela fronteira terrestre com o México, rota cada vez mais usada por cubanos. (Por Adriana Garcia)