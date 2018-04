EUA montam posto de ajuda em palácio presidencial no Haiti

Haitianos assistem a pouso de helicóptero no palácio. Foto: Ricardo Arduengo/AP

PORTO PRÍNCIPE - Soldados do Exército americano desembarcaram de helicóptero no palácio presidencial de Porto Príncipe com equipamento militar, água e comida e começaram a montar o que parece ser uma base de ajuda humanitária.

Após cerca de 20 helicópteros aterrissarem no gramado, centenas de desabrigados acampados próximos do palácio correram para as grades à espera de ajuda humanitária. Alguns saudaram os soldados. "Não sei exatamente o que eles vieram fazer aqui, mas creio que irão nos ajudar, então são bem-vindos", disse o haitiano Moline Augustin.

Outros os criticaram a ação americana. "Isto é uma ocupação. O palácio é o país, representa nosso poder. É o nosso rosto e o nosso orgulho", criticou o morador de Porto Príncipe Feodor Desanges à agência France Presse.

Mais de 11 mil oficiais do Exército americano estão no Haiti e em bases navais na costa do país. De acordo com o governo dos EUA, a função das tropas é agilizar a distribuição de ajuda humanitária e proteger os recursos doados por diversos países. A segurança ficou a cargo das tropas da missão de paz da ONU.

A apenas quatro quadras do palácio, centenas de saqueadores atacaram o centro da cidade. "Não há nada que possamos fazer", lamentou um oficial que tentava isolar a área para proteger os civis.

Com informações da Associated Press e da Reuters