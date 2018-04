EUA pedem que imprensa saia do aeroporto no Haiti

Os Estados Unidos pediu à imprensa que abandone o aeroporto de Porto Príncipe, onde estavam acampados jornalistas de todo o mundo, a pedido do Ministério de Transporte do Haiti, afirmou à Efe nesta quinta-feira, 21, um funcionário da administração Obama.

Alguns correspondentes internacionais que estavam no aeroporto reclamaram que os soldados norte-americanos os comunicaram da proibição sem dar explicações adicionais.

Um funcionário norte-americano explicou à Efe que o responsável pela decisão foi o Ministério de Transporte do Haiti, ao entender que "os procedimentos de segurança que existiam no aeroporto antes do terremoto" deviam ser restabelecidos.

"Essa decisão do Ministério do Transporte significa que não se continuará dando acesso sem restrições à imprensa ao terminal de passageiros e às pistas de aterrissagem. Foi pedido à imprensa que deixe essas áreas para que as regulações normais do aeroporto possam ser restabelecidas", disse a fonte.

A medida obrigou o Exército dos Estados Unidos, encarregado da segurança no aeroporto, a informar aos jornalistas que deveriam evacuar as pistas e o terminal de passageiros a partir desta quinta.

"Estamos esperando as decisões do Ministério sobre o acesso ao aeroporto. Entendemos que os repórteres poderão cobrir as atividades no aeroporto com uma escolta" previamente estabelecida, assegurou o funcionário.

A mesma fonte ressaltou que são os haitianos os que "estão encarregados de seu aeroporto", e é "algo normal que a imprensa não tenha acesso livre a pistas de uma maneira que não seja segura".