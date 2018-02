EUA retiram porta-aviões Carl Vinson de operações no Haiti

19 helicópteros do porta-aviões ainda ficarão no país. Foto: Phil Coale/AP

O porta-aviões americano Carl Vinson retirou-se das atividades de assistência humanitária no Haiti, depois de mais de duas semanas de operações na nação caribenha, mas deixará seus 19 helicópteros para distribuição de ajuda, informou nesta segunda-feira, 1º, o chefe do Comando Sul.

O cruzeiro USS Bunker Hill e o navio de estudos oceanográficos USNS Henson, que se somaram aos trabalhos de ajuda imediata depois do terremoto, ainda concluem suas tarefas na região.

O porta-aviões Carl Vinson havia se instalado no litoral haitiano no dia 15 de janeiro com 19 helicópteros que distribuíram 500 toneladas de ajuda e voaram mais de 1.000 horas em apoio às operações de socorro e assistência, depois do terremoto, de onde retiraram e trataram 435 pacientes com urgências médicas, informou o Comando sul, com sede em Miami.