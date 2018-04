EUA suspendem deportações de haitianos temporariamente

Associated Press,

Os Estados Unidos suspenderam temporariamente as deportações de haitianos que vivem no país sem documentos de imigração, disseram nesta quarta-feira, 13, funcionários da Segurança Nacional, devido ao terremoto de grandes proporções que atingiu a capital do Haiti nesta terça.

Aqueles que deviam ser enviados ao país caribenho permaneceram em centros de detenção de imigrantes nos EUA.

Teme-se que milhares de pessoas tenham morrido após o terremoto de magnitude 7, o mais forte no Haiti em mais de 200 anos.