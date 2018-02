Evangélico e governista irão a 2º turno eleitoral na Costa Rica

SAN JOSE - O candidato à presidência da Costa Rica do Partido Liberdade Nacional (PLN), Antonio Álvarez, aceitou a sua derrota e parabenizou o evangélico Fabricio Alvarado e o governista Carlos Alvarado por irem para o segundo turno eleitoral.

"Parabenizo Fabricio por obter este resultado com números tão favoráveis para ele (...) Também parabenizo Carlos Alvarado porque a democracia o colocou no segundo turno em vez da nossa participação política", declarou Álvarez, que ficou em terceiro lugar com 18,8% dos votos.

Com 80,6% das urnas apuradas, Alvarado ganhou as eleições deste domingo com 24,8% dos votos, seguido do jornalista Carlos Alvarado, com 21,6%, mas ambos longe dos 40% necessário para vencer no primeiro turno.

O segundo turno acontece no dia 1 de abril para que os costarriquenhos escolham o presidente que governará a partir de 8 de maio no lugar de Luis Guillermo Solís.

Um total de 3,3 milhões de costarriquenhos foram convocados este domingo às urnas para escolher o novo presidente do país, dentre 13 candidatos, e os 57 deputados do Congresso para o período 2018-2022. /EFE