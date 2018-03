Evo abre mão de 3.º mandato em troca de apoio ao referendo

O presidente boliviano, Evo Morales, renunciou nesta segunda-feira, 20, a uma eventual segunda reeleição em busca de um acordo com a oposição para aprovar um referendo sobre a mudança na Constituição do país. Mas tal renúncia, cujo rumor circulou durante várias horas até ser confirmado pelo ministro do Desenvolvimento Rural, Carlos Romero, não pareceu ser suficiente para a oposição conservadora, que bloqueia a sessão do Congresso que deveria votar o referendo. Veja também: Evo assume liderança de marcha pró-referendo na Bolívia Falta de acordo trava debate sobre referendo da Bolívia Entenda o que está em jogo no referendo "O presidente obteve mais de dois terços dos votos (em um referendo) no dia 10 de agosto e oferece generosamente essa legitimação nas urnas em troca da viabilização da aprovação e da implementação da nova Constituição", disse Romero. "De maneira desprendida, o presidente concordou em cortar seu mandato para adiantar e implementar a nova institucionalidade sob a nova Constituição", acrescentou o ministro, em uma entrevista coletiva. A nova Constituição estabelece a possibilidade de reeleição imediata apenas uma vez e a decisão anunciada por Romero implica que, se Evo for reeleito imediatamente depois da mudança constitucional, não poderia se reeleger cinco anos mais tarde. Romero, principal negociador do governo, acrescentou que a principal força opositora, a aliança conservadora Podemos, demorou em responder à decisão do presidente e mantém sua exigência inicial: eles querem que Evo e o Congresso completem seu mandato em janeiro de 2011. O ministro garantiu que o Congresso pode votar a convocatória ao referendo mesmo antes da chegada de uma marcha encabeçada por Evo, a favor da mudança na Constituição, ao Congresso. "Já não há mais nada para discutir, estamos esperando que o Podemos dê sua palavra final", disse Romero, ao indicar que todas as discrepâncias sobre o novo texto constitucional foram resolvidas nas negociações feitas no mês passado, tendo ficado pendente apenas a questão do adiantamento das eleições. A nova Constituição daria mais poder aos indígenas, proibirá futuros latifúndios e consolidará o controle estatal sobre a economia.