Evo Morales acusa EUA de apoiar divisão da Bolívia O presidente boliviano, Evo Morales, acusou no sábado os Estados Unidos de tentar dividir seu país ao negar-se a condenar abertamente um estatuto sobre a autonomia aprovado há seis dias na rica região de Santa Cruz. Morales disse em uma entrevista coletiva que a atitude dos Estados Unidos ficou em evidência há uma semana na Organização dos Estados Americanos (OEA), quando o representante norte-americano foi o único a se recusar a denunciar o caráter inconstitucional do autogoverno de Santa Cruz. "Foi um (Estados Unidos) contra todos os países da América que não quis dizer que o estatuto sobre a autonomia atenta contra a legalidade", afirmou Morales, que não reconhece a validade do referendo do último domingo em Santa Cruz, em que foi aprovado o polêmico estatuto ainda que com elevada abstenção. "Se há um defensor aberto (do estatuto) que busca a divisão da Bolívia, que não quer que se respeite a legalidade e a constitucionalidade são os Estados Unidos", disse Morales. A resolução da OEA sobre a crise política boliviana deu seu respaldo a Morales, mas evitou condenar o referendo de autonomia de Santa Cruz, fazendo apenas uma chamada geral para o respeito à legalidade. Morales revelou que alguns embaixadores europeus o informaram de que seus países suspenderiam a ajuda a Santa Cruz, se o distrito avançasse em seu plano separatista. Morales também disse que não havia recebido do Congresso o projeto de lei para a convocação de um referendo revogatório sancionado na quinta-feira, que ele prometeu promulgar de imediato. Esse referendo, proposto por Morales em circunstâncias políticas diferentes em dezembro passado, será realizado em agosto e pode colocar fim ao mandato do presidente, iniciado em janeiro de 2006. Morales confirmou seu convite ao diálogo feito aos prefeitos de nove distritos, a maioria opositores, que serão submetidos a referendos simultâneos. O presidente afirmou que espera um acordo para compatibilizar o projeto da nova Constituição com os estatutos de autonomia.