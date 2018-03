Evo Morales anuncia eleições gerais para julho de 2009

O presidente da Bolívia, Evo Morales, anunciou neste domingo, 5, que, em julho de 2009, serão realizadas novas eleições gerais, após a população ter aprovado a Constituição promovida pelo governo com a intenção de voltar a fundar o país. Veja também: Estatal boliviana pede gasóleo à Petrobras para abastecimento Evo Morales e rivais reabrem conversações sobre crise Morales fez o anúncio em uma assembléia com os sindicatos que o apóiam na cidade de Oruro, onde planejaram uma passeata entre o planalto e La Paz que começará no dia 13 de outubro para exigir ao Congresso que convoque o referendo constitucional. O presidente boliviano afirmou que, depois da aprovação do projeto, o que deve acontecer nos próximos três ou quatro meses, "vêm de maneira imediata as eleições nacionais" em julho de 2009. "Uma vez garantidas as eleições nacionais, eu calculo (...) que seriam em julho, para que haja novo presidente em agosto", disse o governante indígena para aplausos da assembléia sindical. O partido de Morales, o Movimento ao Socialismo (MAS), expressou em várias ocasiões que sua estratégia política consiste em que o presidente participe e vença essa nova eleição, com o objetivo de aplicar a futura Constituição com um maior apoio parlamentar. O projeto de texto constitucional estabelece a reeleição por um período, mas também que os mandatos anteriores à entrada em vigor da nova Carta Magna não serão considerados para a contagem dos futuros períodos de governo. Desta forma, a eleição do próximo ano contaria como um primeiro período para Morales, o que foi criticado e rejeitado pela oposição. Ao anunciar as eleições, o presidente também expressou confiança em que o MAS obterá "uma maioria absoluta" no Congresso para que "não haja qualquer bloqueio no Senado, como está ocorrendo neste momento". Atualmente, o Senado está sob o controle de forças opositoras que barraram várias reformas do líder, que conta com o apoio da Câmara dos Deputados, onde o MAS é majoritário. Os opositores, em particular a aliança Poder Democrático e Social (Podemos), também denunciaram várias vezes que Morales procura a reeleição para "se perpetuar" no poder e, de fato, pediram que esse aspecto seja revisto no projeto constitucional. Morales também confirmou hoje sua determinação de alcançar até esta segunda-feira, 6, um acordo com os governadores regionais opositores para superar o conflito no país e garantir a unidade da Bolívia com uma nova Constituição que "legalize" as autonomias regionais.