Evo Morales chega a Cuba para reunião com Fidel e Raúl Castro

O presidente da Bolívia, Evo Morales, chegou nesta quinta-feira, 11, a Havana para um encontro com o presidente cubano, Raúl Castro, e seu antecessor e irmão Fidel. Evo disse que está "muito feliz" por vê-los e aprender novamente com os Castro. "Vim para estreitar nossa solidariedade com o povo cubano e com a revolução. Sou admirador de Fidel", afirmou.

O mandatário boliviano chegou ao aeroporto às 11 horas locais e foi recebido pelo ministro cubano de Relações Exteriores, Bruno Rodríguez. Referindo-se ao recente conflito indígena no Peru, Evo disse que "não é possível que os mais vilipendiados da história latino-americana sejam novamente humilhados" e que eles pretendem "defender a vida e defender o planeta Terra para defender a humanidade".

Evo, que chama o líder cubano de "o avô sábio", segundo informações da AFP, apresentou uma palestra na Univerdad de La Habana e deve ser reunir com jovens bolivianos que estudam em Cuba.

Ele é o décimo presidente latino-americano que visita Havana este ano, após o panamenho Martín Torrijos, o equatoriano Rafael Correa, a argentina Cristina Kirchner, a chilena Michelle Bachelet, o guatemalteco Álvaro Colom, o dominicano Leonel Fernández, o hondurenho Manuel Zelaya, o venezuelano Hugo Chávez, o nicaraguense Daniel Ortega e o paraguaio Fernando Lugo.