Evo Morales diz que Fidel Castro está 'lúcido e forte'

Depois de passar o dia inteiro em Cuba, onde se encontrou com Fidel Castro, o presidente boliviano, Evo Morales, retornou à América do Sul na quinta-feira e chegou a La Paz perto da meia-noite. No aeroporto, Morales afirmou que Fidel está muito lúcido e forte. "Estou muito contente porque tenho orgulho de Fidel, de seu irmão Raúl Castro e do povo cubano", afirmou o boliviano.

No ano passado Morales já havia visitado Fidel, preocupado com a saúde do ex-mandatário de 82 anos, que abandonou o poder em 2006 por problemas de saúde e só recebe a visita de algumas personalidades raramente. Morales, aliado próximo do governo cubano, sempre demonstrou admiração por Fidel, a quem considera um sábio.

Morales afirmou ainda que jantou com Raúl por duas horas e que trataram de assuntos regionais, mas não especificou quais. Morales agora segue para o Paraguai, onde deve se encontrar com o presidente paraguaio Fernando Lugo.

Morales chegou à Havana, capital de Cuba, na manhã de quinta-feira, e pouco depois apresentou uma palestra na Universidade de Havana, durante a qual declarou ter orgulho por ter sido "guiado por Cuba e Venezuela". "Se não tivesse sido pela cooperação de Cuba e Venezuela, eu teria tido muitos problemas na Bolívia", declarou.

Ele citou como exemplo a realização de cerca de 300 mil cirurgias gratuitas realizadas por médicos cubanos ou com a assistência destes em pessoas que possuem poucos recursos financeiros na "Operação Milagre". O programa foi estimulado por Cuba e Venezuela com o objetivo de prestar assistência oftalmológica a pessoas pobres da América Latina.

Morales defendeu suas políticas de nacionalização. Em 2005, um ano antes de tomar posse, o Estado boliviano recebeu 300 milhões de dólares pela exploração de seus recursos naturais, e Morales espera que em 2009 esse valor aumente em US$ 2 milhões, que serão destinados a programas sociais. O presidente lamentou que os mais ricos do país não respeitem o povo e tramem formas de prejudicar seu governo com complôs e "separatismo".

Na tarde de ontem, Morales participou ainda de um jogo amistoso de futebol com estudantes bolivianos de Ciências Médicas que recebem bolsas oferecidas por Cuba, com a condição de que trabalhem com comunidades carentes.