Evo Morales toma posse para segundo mandato na Bolívia

O presidente da Bol ívia, Evo Morales, tomou posse nesta quinta-feira, 22, para seu segundo mandato. A cerimônia foi celebrada na Assembleia Legislativa Plurinacional. O mandato de Evo vai até 2015.

Por volta das 10 horas locais, a sessão teve início com a presença dos presidentes da Venezuela (Hugo Chávez), do Equador (Rafael Correa), do Chile (Michelle Bachelet), do Paraguai (Fernando Lugo) e do herdeiro da Coroa espanhola, o príncipe Felipe de Bourbon.

Na cerimônia, tomarão posse de seus cargos tanto Morales quanto seu vice, Álvaro García Linera, que devem fazer seus discursos após o juramento oficial. O presidente boliviano começará seu segundo período no poder após a vitória esmagadora que conseguiu ano passado nas urnas, com um respaldo de 64% da população.

Na praça Murillo de La Paz, onde ficam o Palácio do Governo e a Assembleia Legislativa, estão concentradas milhares de pessoas para acompanhar a cerimônia de posse de Morales.