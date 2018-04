Evo Morales vai para o Irã em busca de cooperação para projetos

Agência Estado, com AP,

O presidente da Bolívia, Evo Morales, está a caminho do Irã neste sábado, 23, onde irá se encontrar com o presidente Mahmoud Ahmadinejad e definir planos de cooperação entre os dois países. Morales afirmou que busca concretizar projetos de desenvolvimento em várias áreas. Será sua segunda visita a Teerã. A primeira foi em setembro de 2008.

Ahmadinejad visitou a Bolívia em setembro de 2007 e assinou um plano de ajuda de US$ 1 milhão para vários setores, incluindo hidrocarbonetos. O presidente do Irã retornou a Bolívia no final de 2009 para inauguração de uma indústria de leite e um hospital.

Durante uma visita a Bolívia em agosto, o ministro da Indústria e Minas do Irã, Ali Akbar Mehrabian, manifestou interesse de seu país em realizar exploração de mineração, que poderia incluir depósito de urânio, de acordo com a ministra de Planejamento, Viviana Caro.

O Irã também manifestou interesse em participar de estudos sobre o lítio, elemento que a Bolívia possui a metade das reservas mundiais. As informações são da AP.