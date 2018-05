Ex-bispo Lugo lança candidatura à presidência do Paraguai

Um ex-bispo católico que deixou as ordens eclesiásticas para concorrer à presidência do Paraguai anunciou oficialmente no domingo a sua campanha, para o pleito de abril de 2008, mas apenas 200 pessoas estiveram no lançamento da sua candidatura. Fernando Lugo desafiará o regime de seis décadas de duração do Partido Colorado e foi saudado por partidários em Villa Hayes, perto da capital Assunção. Lugo deixou o cargo de bispo na Igreja Católica Romana em dezembro, já que a Constituição do Paraguai proíbe que clérigos ocupem cargos públicos. Ele tem o apoio do maior partido de oposição no Paraguai, o Partido Liberal Radical Autêntico, e também de grupos sociais, de trabalhadores e camponeses. Críticos dizem que a campanha de Lugo será muito difícil, já que não conseguiu formar uma coalizão com outros dois partidos de oposição. De qualquer maneira, sua candidatura, agora confirmada, passou a contar com o forte apoio dos radicais autênticos em junho. O presidente do Paraguai Nicanor Duarte, do Partido Colorado, tentou barrar a candidatura de Lugo nos tribunais ao alegar que a lei proíbe a participação de clérigos na política. A ex-ministra da educação, Blanca Ovelar, é a candidata dos colorados à presidência paraguaia. Como muitos paraguaios, Lugo culpa os colorados pela economia cambaleante, corrupção desenfreada e políticas que favorecem a elite, ao invés da maior parte do povo. O Vaticano recusa-se a aceitar a renúncia de Lugo ao cargo de bispo, ao dizer que o status da ordenação é "para toda a vida." O chefe da Conferência Paraguaia de Bispos diz que Lugo pode sofrer a excomunhão se persistir em sua campanha.