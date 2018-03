Ex-chefe da inteligência inocenta Fujimori de abusos

O ex-assessor de inteligência Vladimiro Montesinos afirmou nesta segunda-feira, 30, o ex-presidente peruano Alberto Fujimori "não teve nenhuma responsabilidade" pelos crimes de homicídio e seqüestro a ele imputados pela Justiça. Fujimori é processado desde dezembro do ano passado por dois casos de violação aos direitos humanos: os massacres de Barrios Altos (1991) e de La Cantuta (1992), onde morreram 25 pessoas, assim como pelo seqüestro do jornalista Gustavo Gorriti e do empresário Samuel Dyer durante seu governo. Montesinos, influente braço direito e homem de confiança do ex-mandatário, compareceu perante a sala de audiência de um tribunal peruano impecavelmente vestido e fez um aceno com a cabeça para Fujimori e para os magistrados. Ele disse que responderia ao interrogatório do promotor José Peláez apesar de a lei peruana autorizá-lo a guardar silêncio pelo fato de estarem em andamento outros processos nos quais poderia incriminar-se. Montesinos afirmou que ele, assim como Fujimori, não tem nenhuma responsabilidade nos incidentes de Barrios Altos e de La Cantuta, e insistiu em que não responderia a "nada relacionado a 1991 para trás, nem de 1992 adiante". Com as datas, o ex-assessor de inteligência deixou claro que não revelaria informação referente ao regime fujimorista, além dos fatos que envolvem o processo judicial em andamento: as violações aos direitos humanos citadas ocorridas em 1991 e 1992. O ex-assessor tinha chegado ao local horas antes, cercado por fortes medidas de segurança, após ter sido levado a partir da Base Naval de Callao, a prisão onde cumpre condenação de 30 anos por vender armas às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Vladimiro Montesinos é considerado o responsável pela grande trama de corrupção que levou à queda do regime de Fujimori. Nesta segunda-feira, Montesinos e Fujimori se viram frente a frente desde 2000, quando o ex-assessor fugiu ao Panamá e depois à Venezuela, e o ex-presidente foi para o Japão, de onde viajou ao Chile em 2005 e foi detido a pedido do Peru. Matéria ampliada às 13h40.