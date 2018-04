Ex-esposa de Chávez pede voto contra reforma constitucional

A ex-esposa do presidente venezuelano Hugo Chávez, María Isabel Rodríguez, pediu nesta terça-feira, 27, para que os venezuelanos votem contra o projeto de reforma constitucional, a qual considerou como um "tiro no escuro". Veja também: Chávez chama Uribe de 'triste peão' dos EUA e Colômbia reage Especial: Tensão na América do Sul "Eu errei e reconheço. Alguns que estavam vendendo uma idéia de país se equivocaram em algum momento", disse Rodríguez durante uma coletiva para a imprensa ao pedir perdão para o povo venezuelano por ter apoiado o processo político de seu ex-marido. Rodríguez classificou a proposta de reforma da Carta Magna de Chávez como um "tiro no escuro". "É totalmente ilegal a forma que querem aprovar estas mudanças. Isto só podem acontecer através de uma Assembléia Nacional Constituinte, já que pretende uma mudança total em toda a estrutura da Constituição", destacou. A ex-primeira-dama pediu para que os venezuelanos compareçam as urnas para votar contra a reforma. "Vai ser mais difícil manipular o resultado se todos votarmos. Peço para que todos que podem votar compareçam as urnas e se manifestem democraticamente", disse. Rodríguez se divorciou do presidente venezuelano em 2004 e se casou recentemente. Ela casou com Chávez em 1997 e teve uma filha com ele.