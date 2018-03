Ex-general paraguaio Oviedo é absolvido e pode disputar eleição O ex-general paraguaio Lino Oviedo foi absolvido na terça-feira de uma condenação a 10 anos de prisão por ter tentado realizar um golpe de Estado, uma decisão que o habilita a disputar as eleições gerais de abril de 2008, informou a imprensa local. A Suprema Corte de Justiça, que estava revisando o caso, decidiu a favor do ex-chefe do Exército com o voto de oito de seus nove membros, disse o jornal ABC em sua edição online, citando como fonte o advogado de defesa José López Chávez. "Somente um magistrado, Arnulfo Arias, votou contra a anulação", afirmou López Chávez. Com a absolvição, Oviedo recupera os direitos políticos, que havia perdido quando um Tribunal Militar Extraordinário o condenou por omissão a uma ordem de soltura do ex-presidente Juan Carlos Wasmosy, em abril de 1996. O ex-militar deixou a prisão em setembro, após receber permissão de liberdade condicional por ter cumprido mais da metade da pena, e anunciou seu desejo de concorrer como candidato presidencial. Oviedo ainda tem dois processos pendentes por ligação ao assassinato do vice-presidente Luis María Argana e pela morte de oito jovens nas manifestações que se seguiram, em março de 1999. Os adversários políticos do ex-general garantem que a libertação de Oviedo é resultado de um acordo com o atual presidente, Nicanor Duarte Frutos, para abalar uma aliança da oposição que ameaça a permanência do governante do Partido Colorado no poder. Oviedo formaria uma terceira frente eleitoral, tirando votos da coalizão liderada pelo ex-bispo católico e favorito das pesquisas, Fernando Lugo. (Por Daniela Desantis)