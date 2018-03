Ex-guerrilheiros das Farc presos pedem perdão às vítimas

Em um ato de reconciliação nacional, um grupo de desmobilizados das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pediu perdão publicamente na prisão bogotana de La Picota a uma representação de policiais e militares vítimas das minas terrestres antipessoais. Veja também: Farc seqüestram nove pessoas no oeste da Colômbia Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região O ato foi promovido pelos 700 presos integrantes do movimento Manos por la Paz, formado por ex-guerrilheiros que apóiam a reconciliação nacional, e Tejido Humano, organização de serviço a incapacitados, viúvas e órfãos da Polícia, jovens desvinculados da violência e civis vítimas de minas terrestres antipessoais. Com o gesto, os ex-guerrilheiros cumprem uma das exigências para se integrar no marco da Lei de Justiça e Paz, uma norma que concede benefícios penitenciários e econômicos aos membros de grupos ilegais que deponham as armas e colaborem com o Estado. O encontro aconteceu no pavilhão de máxima segurança do presídio de La Picota e os ex-combatentes, após entoar uma canção escrita por eles mesmos, pediram perdão individualmente às vítimas e parentes de desabrigados que se encontravam no local. Raúl Agudelo, conhecido como "Olivo Saldaña" e porta-voz dos desmobilizados, fez um apelo ao Secretariado (principal órgão) das Farc e disse que o "anel nacional do povo colombiano é a liberdade dos reféns". Ele também pediu a "liberdade incondicional de todos os seqüestrados." O ex-guerrilheiro acredita que as Farc continuam representando um perigo real. As vítimas e os familiares das vítimas presentes afirmaram perdoar os ex-rebeldes, que cometeram decisões "equivocadas."