Ex-parlamentar colombiana envolvida em escândalos posa nua Uma ex-parlamentar colombiana que protagonizou uma crise política ao ser presa por receber suborno para votar a favor da reeleição do presidente Alvaro Uribe, apareceu nua em uma revista masculina nesta terça-feira. O "corpo do delito" é de Yidis Medina, atualmente detida em uma prisão de Bogotá, condenada a cumprir uma pena de quase 4 anos pelo crime de suborno. Medina foi sentenciada depois de confessar que havia aceitado dinheiro do governo para aprovar a reforma constitucional que permitiu a reeleição de Uribe em 2006. A ex-política, que tem em torno de 40 anos, apareceu na capa da revista SoHo, que costuma mostrar em suas páginas as mulheres mais bonitas do país. "Venho de uma família muito humilde que me ensinou muitos valores que na política eu perdi, e que hoje em dia, estou recuperando", disse na entrevista que acompanha o ensaio fotográfico. A revista traz sete fotografias em preto e branco da ex-parlamentar. Medina também é investigada por rebelião, assim como pelo sequestro de dois ex-funcionários da prefeitura de Barrancabermeja, sua cidade natal. O sequestro foi cometido pelo Exército de Libertação Nacional (ELN) e Medina pode enfrentar uma pena de até 40 anos de prisão se for condenada. As declarações de Medina provocaram um escândalo que levou a Corte Suprema de Justiça a pedir que a Corte Constitucional e a Procuradoria revisassem a legalidade do ato que permitiu a reeleição de Uribe. Em reação, o presidente pediu que o Congresso convocasse um referendo para repetir as eleições presidenciais de 2006. Entretanto, a Corte Constitucional rejeitou na semana passada a possibilidade de revisar a legalidade da reforma constitucional, que em 2005 abriu o caminho para a reeleição imediata de Uribe. (Reportagem de Nelson Bocanegra)