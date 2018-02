Ex-presidente argentino Menem é condenado por tráfico de armas

Menem, hoje um frágil senador de 82 anos, governou a Argentina durante uma década, período lembrado atualmente pelas reformas de livre mercado e casos de corrupção.

Essa foi a primeira condenação de Menem, que também responde a outros processos. Vários outros réus, inclusive o ex-ministro da Defesa Oscar Camilion, também foram condenados.

No primeiro julgamento, Menem se disse "completamente inocente", e afirmou que não sabia que as armas destinadas com autorização dele para Venezuela e Panamá estavam sendo transferidas para o Equador e a Croácia - dois países que na época eram alvo de um embargo armamentista internacional.

(Reportagem de Alejandro Lifschitz)