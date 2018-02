Ex-presidente argentino Néstor Kirchner deixa hospital

Kirchner, membro da Câmara dos Deputados, é um dos políticos mais poderosos do país, tendo importante papel no governo de sua esposa. Ele é visto como tendo envolvimento muito próximo na política econômica, inclusive na proposta de troca da dívida.

Mídias locais informaram que ele está pronto para retomar as reuniões com autoridades do governo, apesar de ter sido recomendado a descansar após a cirurgia na semana passada. A operação foi realizada para desbloquear sua carótida, artéria que leva o sangue ao cérebro.

"Estou muito bem", disse um Kirchner sorridente, de 59 anos, a repórteres ao deixar o hospital em Buenos Aires de carro.

Kirchner vem defendendo a aprovação no Congresso de um plano de governo que prevê o uso de reservas no exterior para criar um fundo de 6,6 bilhões de dólares para garantir o pagamento das dívidas neste ano.

Ele foi presidente entre 2003 e 2007, quando sua esposa foi eleita para sucedê-lo, e deve concorrer à Presidência novamente em 2011, apesar de o índice de aprovação de Cristina ter caído para 20 por cento.

(Reportagem de Nicolas Misculin)