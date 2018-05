Ex-presidente da Venezuela morre nos EUA

A imprensa norte-americana anunciou neste sábado, 25, a morte do ex-presidente da Venezuela, Carlos Andre Perez, de 88 anos, vítima de um enfarte. Perez governou o país entre os períodos de 1974 a 1979 e 1989 a 1993.

O ex-presidente da Venezuela Carlos Andrés Pérez será enterrado em Miami, segundo informaram seus familiares. Os familiares esperam anunciar neste domingo, 26 os detalhes do funeral, após a morte repentina do ex-governante no dia de Natal.

Durante seu primeiro mandato, o país adquiriu fama de "Venezuela Saudita" em razão do alto fluxo de dinheiro resultante da exportação de petróleo. No segundo, diferente do anterior, esteve marcado por escândalos de corrupção que culminaram em sua renúncia do cargo. Ele foi alvo de acusações de fraude e desvio de dinheiro público.

Carlos Andre Perez foi o único presidente venezuelano em exercício deposto por uma ação judicial.

